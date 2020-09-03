رانيا يوسف تشعل تويتر بجلسة تصوير جديدة .."صورة"

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة عبر حسابها الخاص بموقع التدوينات الشهير "تويتر" حيث خضعت إلى جلسة تصوير حديثة.

وظهرت رانيا يوسف فى الصور مرتيدة فستان مكشوف الصدر تركوازى وتلقت رانيا عددًا من التعليقات الإيجابية على الصورة. مرتيدة فستان مكشوف الصدر تركوازى وتلقت رانيا عددًا من التعليقات الإيجابية على الصورة. وكانت تعليقات الجمهور منها "ايقونة الجمال والعشق وعسولة فناناتنا الجميلة".

يذكر أن رانيا يوسف يعرض لها حاليا مسلسل بعنوان "الحرامى" والذى يشاركها البطولة فيه كل من بيومى فؤاد واحمد داش ويعرض العمل على منصة شاهد.



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