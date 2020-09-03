هيفاء وهبي تشيد بموهبة صبري فواز: ممثل رهيب

عبرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن مدي سعادتها بمشاركة الفنان الكبير صبري فواز للمره الأولي في مسلسل "أسود فاتح"، حيث تم الأنتهاء من تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت وفي انتظار العرض.

ونشرت "هيفاء"، صورة لها برفقة "فواز" من داخل كواليس المسلسل، عبر حسابها الرسمي على موقع

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"إنستجرام"، وعلقت قائلة: "إنسان راقي وممثل رهيب، انبسطت كتير بالتمثيل معك أستاذ صبري فواز، بحبك كثير على عكس قصتنا بالمسلسل".

ورفع المخرج محمد العدل، شعار "فركش"، مساء أمس، ليودع الفنانين لوكيشن المسلسل، الذي صورت مشاهده في العاصمة

اللبنانية بيروت، ومن المقرر أن ينتهي محمد العدل من مونتاج الحلقات الأخيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

مسلسل "أسود فاتح" يشارك في بطولته مع هيفاء وهبي كل من روجينا، شريف سلام، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، ونبيل نورالدين، من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.