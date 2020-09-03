عبر الفنان أحمد فلوكس عن استيائة الشديد من الأخبار التي تداولت من قبل إحدى الاعلاميات اللبنانيات، حول شائعات عودته لطليقته ام ابنه مرة أخرى او شائعة زواجه .
ونشر عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات
وانتشرت مؤخرًا عدد من الشائعات حول ارتباط الفنان احمد فلوكس بإحدي الإعلاميات اللبنانيات، بعد مرور فترة طويلة على انفصاله من الفنانة هنا شيحة.
والذي زاد من قوة الشائعة هو صمت أحمد فلوكس الذي لم ينفي او يؤكد خبر ارتباطه بتلك الإعلامية اللبنانية التي كانت تكتب له تعليقات مستمرة علي الصور الشخصية التي كان ينشرها عبر انستجرام
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فلوكس لمردد الشائعات:"أنا متجوز شغلي ومستقبلي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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