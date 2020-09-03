أحمد فلوكس لمردد الشائعات:"أنا متجوز شغلي ومستقبلي"

عبر الفنان أحمد فلوكس عن استيائة الشديد من الأخبار التي تداولت من قبل إحدى الاعلاميات اللبنانيات، حول شائعات عودته لطليقته ام ابنه مرة أخرى او شائعة زواجه .

ونشر عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات

الشهير"استجرام" قائلًا "إن شاء الله لما اتجوز أكيد هعلن لأن الجواز إشهار.. حاليًا أنا متجوز شغلي ومستقبلي".وانتشرت مؤخرًا عدد من الشائعات حول ارتباط الفنان احمد فلوكس بإحدي الإعلاميات اللبنانيات، بعد مرور فترة طويلة على انفصاله من الفنانة هنا شيحة.والذي زاد من قوة الشائعة هو صمت أحمد فلوكس الذي لم ينفي او يؤكد خبر ارتباطه بتلك الإعلامية اللبنانية التي كانت تكتب له تعليقات مستمرة علي الصور الشخصية التي كان ينشرها عبر انستجرام