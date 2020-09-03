بعد ساعات من طرحه .. كليب "صحاب أونطة" لحكيم يقترب من المليون

اقترب فيديو كليب أغنية "صحاب أونطة" للنجم الشعبي حكيم، من المليون مشاهدة، حيث حقق الكليب 763,090 مشاهدة وذلك بعد طرحه بساعات عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب". الأغنية من كلمات : محمد الفنان، ألحان :محمد الفنان، توزيع: ديزل، ميكساج : م .. أحمد جوده، ميكس: اسامة طارق، ماستر : م .. امير محروس، منتج فنى: فايز عزيز . عزيز .

تقول كلمات الأغنية:. Advertisements "انا قلبي شال من اقرب ناس كنت بقول انها مني .. ف الاساس على ضحكتي حاسدني .. لو هتسأل عنهم هقول .. مكنوش صحابي .. صحابي دول صحاب اونطة".



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