38 عاماً على رحيل إبراهيم سعفان

يمر اليوم 38 عاماً على رحيل نجم كوميدى من طراز مختلف، ترك بصمة فى كل عمل شارك فيه سواء فى السينما أو المسرح، الفنان الراحل كان عضواً بفرقة نجيب الريحانى المسرحية، شارك فى بطولة العديد من المسرحيات، منها «الدبور» و«سنة مع الشغل اللذيذ»، وآخر مسرحية شارك فيها «الأستاذ

مزيكا» مع سمير غانم ونوال أبوالفتوح.

واشتهر بمصطلح «أنا مبسوط كده.. أنا مرتاح كده» مع الفنانة الكبيرة ليلى طاهر، كما شارك فى بطولة العديد من الأفلام الناجحة منها «سفاح النساء» و«عفريت مراتى» و«30 يوم فى السجن» و«ابنتى العزيزة» و«شنبو

فى المصيدة» وآخرها «تجبها كده تجيلها كده هى كده» مع سمير غانم ومديحة كامل وفاروق الفيشاوى 1981.

الفنان الراحل عاش مأساة حقيقية، حينما توفى 4 من أولاده بمرض الجفاف، ومع ذلك واصل رسالته فى إضحاك الملايين، وربما لا يعلم الكثيرون أن إبراهيم سعفان كان يعلم الفنانة الراحلة سعاد حسنى فن الإلقاء، ورحل عن عالمنا يوم 4 سبتمبر 1982 عن عمر ناهز 58 عاماً.