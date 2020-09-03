مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط يكرم صلاح عبدالله ورغدة وإيناس الدغيدى

يواصل مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط استعداداته للدورة الـ 36 المقرر إقامتها فى الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، ستحمل اسم الفنان الكبير عزت العلايلى تقديراً لمشواره وتاريخه الفنى الثري.

ومن جانبه أعرب الفنان عزت العلايلى عن سعادته بهذا القرار، مؤكداً أنه بمثابة تكريم له، كما توجه بالشكر لإدارة المهرجان العريق على هذا الاختيار، بالإضافة إلى أنه يحمل ذكريات جميلة مع هذا المهرجان، كان آخرها توليه رئاسة مسابقة نور الشريف للفيلم العربي.

كما يكرم الفنانة رغدة عن مجمل أعمالها الفنية، التى أكدت أنه مهرجان عريق صاحب تاريخ طويل، وكُرّم من خلاله العديد من النجوم الكبار، وبالتالى فإن التكريم من جانب هذا المهرجان أمر مشرف ويدعو للفخر.

ويكرم المهرجان أيضاً المخرج ومدير التصوير محسن أحمد عن مجمل أعماله، وإصدار كتاب عن حياته الفنية حيث قرر المخرج محسن أحمد كتابته بنفسه ليروى مذكراته خلال الأعمال التى قدمها على مدار مشواره الفنى، وكذلك تكريم المخرجة إيناس الدغيدى، واختيارها رئيساً للجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط.

وأخيراً تكريم الفنان صلاح عبدالله، وإصدار كتاب عن حياته الفنية يكتبه الكاتب الصحفى زين العابدين خيرى وأهم المحطات السينمائية فى مشواره الفني.

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من جانبه أعرب الفنان صلاح عبدالله عن سعادته بالتكريم من قبل مهرجان عريق كالإسكندرية السينمائي، وصاحب تاريخ طويل، وبالتالى فإنه يرى أن التكريم بمثابة تقدير كبير له وهذا ما

يمنح أى فنان القدرة على مواصلة العطاء والبقاء فى قمة النجاح الفنى لشعوره بأن ما يقدمه له مردود كبير وهو حب الجمهور.

وعلى جانب آخر اختارت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، المخرجة الكبيرة إنعام محمد على رئيساً للجنة تحكيم مسابقة ممدوح الليثى للسيناريو التى تنظمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما بالتعاون مع الإعلامى عمرو الليثي، وأسرة الكاتب الراحل ممدوح الليثي، ويشارك فى عضوية لجنة التحكيم الفنان خالد زكى وكاتب السيناريو عاطف بشاى.

ورصدت أسرة الكاتب ممدوح الليثى جوائز مالية قدرها 40 ألف جنيه مقدمة من الإعلامى عمرو الليثى، وتقوم لجنة التحكيم بتقسيمها على الفائزين، بالإضافة إلى درع المهرجان وشهادة تقدير من رئيس المهرجان.

وأكد الإعلامى الدكتور عمرو الليثى أن المسابقة تهدف لتشجيع كتّاب السيناريو الجدد من الشباب فى مصر، كما تهدف لتوثيق العلاقة بين المبدعين الشبان وبين الوسط السينمائى فى مصر.