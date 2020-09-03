داليا مصطفى: فيلم "قبل الأربعين" مليء بالتفاصيل الاجتماعية والأدوار المميزة

أعربت الفنانة داليا مصطفى عن سعادتها بخوض تجربة فيلم (قبل الأربعين) المقرر عرضه قريبا، معتبرة أن الفيلم إضافة جيدة جدا بالنسبة لها؛ لأنه مليء بالتفاصيل الاجتماعية والأدوار المميزة.

وقالت داليا مصطفى، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن الفيلم تجربة سينمائية استفزتها بشدة عندما قرأته للمرة الأولى، مشيرة إلى أنها لم تتردد في الموافقة عليه وتحمست بشدة للتجربة بصعوبتها ومميزاتها.

وأضافت أن السيناريو مكتوب بطريقة ممتازة جدا ولخروجه بهذه الصورة احتاج الأمر لكثير من التحضيرات والتصوير بمواقع عديدة ، لافتة إلى أنها تدرك جيدا طبيعة الصعوبات

في الفيلم لكنها استعدت بشكل جيد عبر التحضير المكثف الذي عملت عليه قبل انطلاق التصوير.وأشارت إلى أنها تقدم في الفيلم شخصية مركبة، حيث تجسد شخصية أم الفنان الشاب معتز هشام، وتتعرض للوفاة في بداية أحداث العمل وتعود للظهور مرة أخري بشكل (روح) وتتوالى المواقف والأحداث قبل إتمام الأربعين يوما على الوفاة وهذا هو سبب تسمية الفيلم.وكشفت عن أنها تلعب شخصية مليئة بالتحولات الاجتماعية وتجري في الأحداث مناقشات للعديد من الأمور الخاصة بالعادات والتقاليد وطريقة التعامل معها، مؤكدة أن التجربة لن تكون سهلة في التفاصيل على الإطلاق، موضحة أن موعد عرض الفيلم لم يتم تحديده رغم اقتراب انتهاء التصوير.وكانت الشركة المنتجة طرحت مؤخرا إعلان تسويقي ومبدئي للفيلم المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة ظهرت من خلاله فتاة تعيش داخل أحد الكهوف، بينما تمسك كتابا وتقرأ فيه.وتدور فكرة فيلم (قبل الأربعين) في إطار رعب نفسي، ويتضمن أحداثا واقعية حول ما يمر به الإنسان في الحياة، ويشارك في بطولة الفيلم بسمة، وهالة فاخر، وإيهاب فهمي، وأحمد جمال سعيد، ومحمد على رزق، سامى مغاوري، ومعتز هشام، ولبنى ونس، وجميل برسوم، وقصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام.