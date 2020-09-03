تراند اليوم : بالأبيض المشجر .. نسرين طافش بإطلالة ساحرة – صور

تتواصل الفنانة نسرين طافش مع جمهورها دائما وتشاركهم بأحدث صور لها.

نشرت نسرين صورا جديدة عبر حسابها على Instagram وظهرت بإطلالة أنيقة أبرزت جمالها وأنوثتها.

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كتبت نسرين تعقيبا على الصورة مستخدمة جملة لشمس التبریزی “لا يوجد أسهل من الكراهية والبغضاء ؛ أما الحُبّ، فهو يحتاج نفساً عظيمة”.

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يشار إلى أن نسرين طافش بدأت مؤخرا تصوير مسلسل “الوجه الآخر”.

مسلسل “الوجه الآخر” بطولة ماجد المصرى، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، ومادلين طبر، وعماد رشاد، وكارولين عزمي، ومهند حسني، قصة ماجد المصري، تأليف فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سنرجي.

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش هو مشاركتها في مسلسل “ختم النمر” الذي عرض عبر قناة‎ .ON ‎

مسلسل “ختم النمر” ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ45 حلقة، وهو من بطولة أحمد صلاح حسني، وإسلام جمال، ‏وميرهان ‏حسين، ‏ونسرين طافش، ومن إنتاج “سينرجي”، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج‎.