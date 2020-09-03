تراند اليوم : شاهد.. عايض يوسف يتراجع عن سخريته من ريماس منصور

خرج الفنان السعودي ​عايض يوسف عن صمته بعدما كان أثار الجدل وأحدث ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي إثر سخريته من تعليق الممثلة السعودية ​ريماس منصور على عقد قرانه على عروسه الممثلة هبة الحسين بقولها :”وأخيراً انتصر الحب”.

وكتب عايض متوجها لـ ريماس فيما يبدو أنه اعتذار منها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي :”شرفتي ونورتي بحضورك الله يسعدك تعرفين انتي عزيزة وغالية وما قصرتي ربي يحفظك”.

وكانت ريماس منصور وإلهام علي من بين المدعوين إلى زفاف عايض وهبة بصفتها صديقة العروس كما حضرت أيضاً إلهام علي.

ودأ الأمر عندما نشرت ريماس منصور لقطة من العرس عبر حسابها ، وعلقت عليه بقولها: “وانتصر الحب في النهاية”، ومما دفع المغني السعودي للتعليق من خلال مقطع فيديو ساخر سجله بعد الحفل مباشرة، حيث قال: “لا بس سؤال بسيط، في ناس يقولون وانتصر الحب”، ليتابع قوله لزوجته هبة: “يا بنت الحلال انتصرنا على مين، صج أسأل على مين انتصرنا الحين”، لكنه عاد ومسحه بعد أن لاحظ أن الجمهور صار يهزأ بالممثلة السعودية صاحبة الأصول اليمنية والتي تربطها صداقة بزوجته.