تراند اليوم : ياسمين صبري بتجنن الجمهور بصورتها الجديدة – اتفرج

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت ياسمين صبري في الصورة بإطلالة مبهجة مرتديه نظارة شمس وعلقت قائلة “صباح الخير”.

وظهرت ياسمين في الصورة مُرتدية فستان متعدد الالوان لتبرز جمالها، كما اختارت تسريحة شعر تتناسب مع ظهورها الجذاب.

وتزوجت ياسمين صبرى من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وتم عقد القران فى فيلا أبو هشيمة.

يذكر أن أحدث أعمال ياسمين صبرى كانت من خلال مسلسل “فرصة تانية” وشاركها فى بطولته أحمد مجدى ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقص عادل.