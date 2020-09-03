تراند اليوم : بعد 11 عام من وفاته .. شاهد سر إصابة الراحل حسن عبد الحميد في إصبعه

كشف سامح نجل الفنان الراحل حسن عبد الحميد سر إصابة والده وظهور إعوجاج في إصبع من أصابع يده.

نشر سامح عبر حسابه على Twitter صورة لوالده وكتب أنه مع دخول فصل الخريف يشعر بالحنين لأن والده رحل في هذه الأجواء قبل 11 عاما.

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ليتلقى تعليقا من متابعة أنها تتذكر جيدا أن والده كان لديه إصابة في إصبع يده.

ليحكي نجل حسن عبد الحميد ما حدث موضحا أن والده أصيب أثناء تصوير مسلسل ديني في الثمانينيات قائلا: “كان بيصور مسلسل ديني في الثمانينات وكان راكب الحصان وإختل توازنه ووقع وصباعه انحشر في اللجام بتاع الحصان. وخيره الأطباء إما أن يتركه كما هو أو أن يجروا له عملية ولكن الصباع سوف يكون مفرودا دائما ففضل أن يتركه كما هو”.

يشار إلى أن الفنان حسن عبد الحميد رحل عن عالمنا في 21 أكتوبر 2009، وقد قدم العديد من الأدوار المهمة في الدارما المصرية منها دور (شارل سمحون) في مسلسل “رأفت الهجان” الجزء الأول، وأيضا دور ( أحمد الخازندار) في “بوابة الحلواني” و(ديفيد) في “دموع في عيون وقحة”.