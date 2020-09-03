تراند اليوم : شاهد.. أمل عرفة برفقة السيدة فيروز منذ 32 عاماً

عبّرت الممثلةا لسورية ​أمل عرفة عن فرحتها بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسيدة فيروز في منزلها بالرابية وتقليدها أرفع وسام فرنسي وهو وسام جوقة الشرف.

ونشرت أمل صورة قديمة بالأبيض والأسود لها بدت فيها إلى جانب فيروز وهو ما أثار ذهول متابعيها الذين لم يصدق بعضهم أنها حقيقية، وعلقت عليها :”وحدن بيبقوا.. وبصوتها كل الدنيا”.

الصورة عمرها 32 عاماً وبالتحديد في عام 1988 وأشارت أمل عرفة من خلال التعليقات مع المتابعين أيضًا أن والدها الملحن السوري الراحل سهيل عرفة كان على وشك التعاون مع القديرة فيروز من خلال تقديم لحن لها، غير أن الظروف لم تشأ وقتها وبالتالي لم يكتمل المشروع.

وكانت السيدة فيروز أثلجت صدور محبيها بعد نشرها صورها برفقة الرئيس الفرنسي والتي غزت مواقع التواصل وجاء ظهور فيروز وهي واقفة وترتدي عباءة علم لاحقاً أنها من تصيميم إيلي صعب وكانت البسمة تزين وجهها، ولا زالت تحتفظ برونقها وجمالها، كما ارتدت قناع الوجه الواقي التزامًا بالإجراءات الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا.