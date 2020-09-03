تراند اليوم : شريف منير يعتزل السوشيال ميديا للأبد .. إعرف السبب

قرر الفنان شريف منير الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي وعدم التواصل مع جمهوره من خلالها، بعد أزمة الصورة التي نشرها مؤخرا وتعليقه عليها.

نشر منير صورة كتابية عبر حسابه على Instagram أوضح من خلالها قرار اعتزاله السوشيال ميديا، مشيرا إلى أنه قرر الابتعاد لأخذ فترة راحة خاصة بعدما تعرض مؤخرا لكراهية وحقد من بعض متابعيه.

أكد منير إنه عندما نشر صورته من المصيف وكتب تعليقه كان يسبق بعض المتابعين الذين يكتبون دائما تعليقات تنمر ضد الفنانين، لكن تحول الموضوع ودخل في طريق لم يحبه، مؤكدا أنه لم يكن عليه أن يصل إلى هذا المستوى من النقاش.

في النهاية وجه شريف منير الشكر لجمهوره الذي يتابعه ويحبه ويعرفه جيدا.

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كان شريف منير نشر صورته مع أحمد السقا وأحمد رزق وكتب تعليقا: “أدي يا سيدي الفنانين.. عايشين في الفتّه.. وبيصيفوا.. ولا حاسين بالناس ولا حاسين بحاجة.. وسايبين الناس في الحَرررر والقرف.. حرام عليكم.. حِسّوا بالناس.. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا فنانين” ثم دخل بعدها في نقاشات مع المتابعين.

يشار إلى أن الفنان شريف منير شارك في رمضان 2020 بمسلسل “ونحب تاني ليه‎”.

‎”‎ونحب تاني ليه” من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من ‏الفنانين ومنهم؛ ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، كارولين عزمي، ‏سليمان عيد، إيمان سيد وبدرية طلبة‎.‎