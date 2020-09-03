تراند اليوم : لمن يهمه الأمر .. مصطفي قمر يعلن عن موعد طرح ألبومه الجديد – شاهد

أعلن الفنان مصطفى قمر عن موعد طرح أحدث ألبوماته الغنائية “لمن يهمه الأمر 2”.

نشر قمر عبر حسابه على Instagram صورة أعلن من خلالها عن طرح الألبوم اليوم، عبر المنصات المختلفة ومنها YouTube.

يضم الألبوم 8 أغنيات، نفذها مصطفى قمر مع كل من الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمي، ولحنها مصطفى قمر وأشرف السرخوجلي، والالبوم بالكامل من توزيع مصطفى قمر نفسه.

ومن المقرر أن يشهد الألبوم تقديم أغنيتين بطريقة الدويتو الأولى مع ياسر قمر، شقيق مصطفى قمر، والثانية مع الفنان ناصر المزداوي.

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ويضم الألبوم أغاني: “عجوز فى المدينة، “دقي عودك” و”هغنيلك”، “مسافر” مع ياسر قمر، “حنونة” مع ناصر المزداوي ، “حبك على جبيني” ، “راجعين” ، “سوسنة”.

وهي أغاني لها طابع عام اجتماعي، وتم تنفيذها بطريقة قريبة من موسيقى underground، والتي تهدف لتناول موضوعات شمولية وعامة.

وكان مصطفى قمر قد طرح في عام 1996 ألبوم حمل اسم “لمن يهمه الأمر”، وطرح فيه 7 أغنيات، كانت مختلفة وقتها عن الأغاني التجارية الموجودة في هذا الوقت، وقدمها مع نفس فريق العمل الذي يتعاون معه في الألبوم الجديد.

وضم الألبوم وقتها أغاني “سلمولي”، “كان ليا يوم حبيب”، “نامت المدينة”، “يابو خد جميل”، “أهل الغرام”، “جحا”، “زينة”.