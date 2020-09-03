فيديو.. نيقولا معوض يستعد لعودة "قعدة رجالة"

يستعد الفنان اللبناني نيقولا معوض لإطلاق الجزء الثالث من برنامج "قعدة رجالة" مع النجمين خالد سليم، وقيس الشيخ، ومن إخراج هيثم عزو، ومن المقرر بدء عرض البرنامج في 26 سبتمبر على شبكة قنوات OSN.

الحلقات تم تصويرها في شهر يوليو الماضي، ومن النجمات المشاركات في الموسم الجديد: أصالة، ونيللي كريم، ونادين نسيب نجيم، وفيفي عبده.

نيقولا معوض استأنف مؤخرا تصوير مشاهده المتبقية من مسلسل "خيط حرير" والذي يشارك فى بطولته إلى جانب مي عز الدين: سوسن بدر، ومي سليم، وهنادي مهنى، وأحمد خليل، ويوسف عثمان، ومحمود عبد المغني، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج ابراهيم فخر.



