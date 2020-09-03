فيديو.. نيقولا معوض يستعد لعودة "قعدة رجالة"

الخليج 365 - إسراء خالدالخميس 2020/9/3 11:18 م بتوقيت أبوظبي
يستعد الفنان اللبناني نيقولا معوض لإطلاق الجزء الثالث من برنامج "قعدة رجالة" مع النجمين خالد سليم، وقيس الشيخ، ومن إخراج هيثم عزو، ومن المقرر بدء عرض البرنامج في 26 سبتمبر على شبكة قنوات OSN.
الحلقات تم تصويرها في شهر يوليو الماضي، ومن النجمات المشاركات في الموسم الجديد: أصالة، ونيللي كريم، ونادين نسيب نجيم، وفيفي عبده.
نيقولا معوض استأنف مؤخرا تصوير مشاهده المتبقية من مسلسل "خيط حرير" والذي يشارك فى بطولته إلى جانب مي عز الدين: سوسن بدر، ومي سليم، وهنادي مهنى، وأحمد خليل، ويوسف عثمان، ومحمود عبد المغني، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج ابراهيم فخر.
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