فنانة تسخر من صورة شقيقها في المستشفى.. السر عند هنيدي

الخليج 365الخميس 2020/9/3 10:51 م بتوقيت أبوظبي
علقت الممثلة المصرية ناهد السباعي بطريقة كوميدية على صورة لشقيقها المنتج محمد السباعي من داخل المستشفى.
ونشرت السباعي صورة لشقيقها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام" وبجوارها صورة للفنان محمد هنيدي في مشهد من فيلم "بلية ودماغه العالية" (إنتاج عام 2000).
وأرفقت الصورة بتعليق: "حبيبي ربنا يشفيك ويقومك بالسلامة. على قد ما أنا زعلانة وخايفة وقلقانة أوي عليك، على قد ما أنا مش عارفة أبطل ضحك على الصورة دي. سلامتك يا سباعي".
واحتفل المنتج محمد السباعي بعقد قرانه على الفنانة آية سماحة قبل أشهر وسط حضور عدد من الأصدقاء والمقربين.
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