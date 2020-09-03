وزير الخارجية الإماراتي: الإمارات والسعودية تجمعهما علاقات تاريخية واستراتيجية راسخة تزداد قوة وصلابة المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي أن بلاده والسعودية تجمعهما علاقات تاريخية واستراتيجية راسخة تزداد قوة وصلابة في ظل دعم ورعاية واهتمام من قيادتي البلدين.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير خارجية الإمارات عقب مشاركته في أعمال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية مجموعة العشرين برئاسة السعودية.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إن العلاقات الإماراتية السعودية تشكل نموذجا مميزا وفريدا للعلاقات العربية – العربية بين الأشقاء فما يربط البلدين ليس فقط علاقات استراتيجية وتاريخية وإنما "استثنائية" تعززها روابط الدم ووحدة المصير.

وأضاف أن هذه العلاقات اتخذت آفاقا أرحب للتعاون الاستراتيجي تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي الذي وفر منصة مثالية لتحقيق التكامل بين الشقيقين في المجالات كافة من أجل مستقبل مشرق.



ولفت إلى أن الإنجازات التي حققها المجلس التنسيقي تدعو للفخر وتؤكد أن البلدين وقيادتهما يمضيان قدما نحو علاقات أكثر قوة وصلابة.

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وأشار إلى أن رئاسة السعودية للدورة الحالية لمجموعة العشرين المزمع عقدها في الرياض شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2020 تتزامن مع ظروف استثنائية يمر بها العالم أجمع جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وتابع: "إننا ممتنون للجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة تداعيات هذه الجائحة وحرصها على حشد الجهود العالمية وتحقيق التكاتف والتآزر بين جميع الدول من أجل تجاوز الأزمة ومعالجة آثارها لمواصلة مسار التنمية المستدامة لخير المجتمعات ورخاء الشعوب".

كان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود قد ترأس الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية مجموعة العشرين؛ حيث جرى التركيز على سبل التعاون لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا.