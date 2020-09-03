بينها رياض محرز.. 3 أسباب تضع سعيد بن رحمة على أبواب ليستر سيتي

يتجه نادي ليستر سيتي لتقديم عرض رسمي للدولي الجزائري سعيد بن رحمة نجم برينتفورد الإنجليزي، بهدف ضمه لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولا يزال بن رجمة مرتبطا بعقد مع برينتفورد حتى صيف 2022، وهو الذي تألق في الموسم الماضي مع فريقه في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وأسهم في صعوده لنهائي المرحلة الفاصلة المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشفت مجلة"فور فور تو"، ذات المصداقية الكبيرة في إنجلترا، بأن الأيرلندي الشمالي برندان رودجرز مدرب ليستر ولـ3 أسباب رئيسية يريد تواجد الجناح الطائر بن رحمة في تشكيلته بداية من الموسم الجديد.

ويواجه ليستر منافسة مع وست هام الساعي أيضا لضم اللاعب ومستعد لتقديم عرض قيمته 25 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع الدولي الجزائري.

عدم تعويض محرز



لا يزال نادي ليستر عاجزا، لحد الساعة عن تعويض الفراغ الرهيب الذي تركه الدولي الجزائري رياض محرز، بعد موسمين كاملين عن رحيله صوب مانشستر سيتي.

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هذا الأمر جعل إدارة "الثعالب" تبحث بجدية فكرة التعاقد مع مواطنه بن رحمة، خاصة أنهما يمتلكان نفس طريقة اللعب تقريبا.

فضلا عن ذلك، فإن بن رحمة يسير على نفس نهج محرز، وهو القدوم من القسم الثاني الفرنسي، كأسماء مجهولة، قبل الانفجار سريعا في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وهو السيناريو الذي يأمل ليستر في تكراره مع بن رحمة.



فشل جراي وايوتزي

من بين أسباب رغبة ليستر في الظفر بخدمات سعيد بن رحمة، تعود لعدم اقتناع رودجرز باللاعبين اللذين ينشطان في مركز الجناح، وهما ديماري جراي وآيوزي بيريز .

وفشل جراي في فرض نفسه رغم الفرص الكثيرة التي تحصل عليها خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما لا يقدم بيريز مستويات ثابتة تتناسب مع الطموحات المتزايدة للنادي، في التنافس على المراكز الأولى والذهاب بعيدا في المنافسات الأوروبية.

فلسفة رودجرز

تعتبر الطريقة التكتيكية المعتدة من طرف رودجرز، سببا ثالث يحفز ليستر، لضم سعيد بن رحمة خلال الصيف الحالي، حيث أن المدرب الأيرلندي الشمالي ومنذ وصوله لتدريب "الثعالب" يركز كثيرا على ضرورة الاحتفاظ بالكرة، وحرمان المنافس منها، وهي نقطة تعتبر هواية الدولي الجزائري المفضلة.

ويعتبر بن رحمة قادرا على الإمساك بالكرة والمراوغة، مع تجنب ارتكاب المخالفات بشكل مستمر، مما يجعل منه خيارا مثاليا لليستر سيتي، إن عرف الجهاز الفني للفريق كيفية استغلال موهبته بالشكل الأمثل.