شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى لـ صبرى فواز: انبسطت بالتمثيل معك وبحبك على عكس قصتنا بالمسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غازلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، زميلها الفنان صبرى فواز بكلمات رقيقة عبر صورة جمعتها به نشرتها على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة، "إنسان راق وممثل رهيب، انبسطت كتير بالتمثيل معك أستاذ صبري فواز، بحبك كثير على عكس قصتنا بالمسلسل ".

وكانت النجمة هيفاء وهبى أعلنت الانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد "أسود فاتح"، ونشرت عبر حسابها بموقع إنستجرام، فيديو من آخر يوم تصوير لطاقم العمل، معلقة عليه قائلة "أحلى فركش وأغلى ناس على قلبى"، وذلك بعد تعطل تصويره لأكثر من مرة بداية من أزمة كورونا حتى انفجار لبنان.

وتظهر هيفاء وهبى من خلال أحدث العمل بدور "رانيا خطاب" وهى امرأة من أكبر عائلات خطاب أصحاب الشركات والمصانع وتصدير المواد الغذائية، وعندما ينحدر بها الحال تلجأ إلى زاهر صدقى "ناصر سيف"، صاحب أكبر قناة فضائية لعمل شركة مشتركة بينهما.

Advertisements

مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

وكان آخر أعمال هيفاء وهبى فى الدراما مسلسل "لعنة كارما" مع المخرج خيرى بشارة والذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، فيما شاركت كضيفة شرف فى مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندى، حيث ظهرت خلال حلقتين فى العمل.