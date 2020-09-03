شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس يرد على الشائعات: حاليًا متجوز شغلي ومستقبلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الفنان أحمد فلوكس على الشائعات التي تلاحقه في الآونة الأخيرة، حيث نفى ما أثير حول زواجه عرفيا من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث كتب :" إن شاء الله لما اتجوز أكيد هاعلن لإن الجواز إشهار.. حاليًا أنا متجوز شغلي ومستقبلي".



أحمد فلوكس عبر انستجرام

ونشأت قصة حب جديدة بين الفنان أحمد فلوكس والمذيعة اللبنانية ديالا مكى، وهى واحدة من مذيعات الفاشون، وعلى علاقة وطيدة بكل مصممى الأزياء بمختلف أنحاء العالم، وهى ابنة دكتور لبنانى شهير.

وانتشرت في الآونة الأخيرة شائعات حول زواج الفنا نأحمد فلوكس بعد مرور فترة طويلة من انفصاله من النجمة هنا شيحة، وهناك من روج شائعة عودته إلى زوجته الأولى رابيا ووالدة ابنه سيف الدين.

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وفي وقت سابق، قال الفنان أحمد فلوكس، أن بعض المواقع تنقل ما يكتبه على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، بشكل مختلف وغير صحيح وموجه، حيث نشر عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، توضيح قال فيه، "توضيح للسادة الصحفيين و المواقع.. مش معنى إنى بكتب شيء أو انى بكتب حكمة ده معناه ان سيادتكم تقرروا اني بكتبها لحد معين .. مش معني ان اسمع اغنيه اني بوجه اغنيه لحد ... لا يصح ابدا ان يتم توجيه حكمه (خساره الناس) علي لساني لديالا ... انتوا لا تعلموا حياتي او لمين بكتب علشان تكتبوا كده و لا اعتقد انكم تقصدون الوقيعه لكن بالبلدي بلاش تاتش الابداع في توجيه كلامي لشخص معين لان لو انا عاوز اوجه كلامي لحد هاقول علي طول".

وتابع فلوكس "ثانيا عيب لما تقروا ان كلامى ده لديالا لان ديالا من أجمل الحاجات اللى حصلتى واعتز بوجودها فى حياتى عيب عليكم و سيبونى فى حالى و كفايه دمار فى حياتى.. اتقوا الله.. انا استحملت نفس الاسلوب أيام هنا و سكت .. و ساعت موضوع الامن و سكت ... لن اسمح نهائي هذه المرة و سأتخذ كافه الاجراءات القانونية ضد أى صحفى أو موقع ينشر شى يؤدى اللى تشويه أو وقيعه خصوصا ان هذه الأخبار هدفها ليس الا تشويه، و لن اسمح بتقليل أو تجريح فة حق ديالا او حقى.. كفايه تشوية و وقيعة..كفايه فتن".

كذلك نشر فلوكس، صورة الإعلامية اللبنانية ديالا مكى، وعلق عليها، "هذه السيدة من أكثر السيدات احتراما و اجتهادا فى مجالها ... احترمها و احبها و اكن لها كل احترام لشخصها و لنجاحها و لمشوارها وأحب شخصيتها .. و اعتذار واجب مني نيابة عن بعض المواقع والأقلام التى كتبت أشياء ليس لها أى أساس من الصحة منسوبة لشخصى و الهدف منها الفتنة والتشوية.. أحبك جدا وأحترمك وأحترم حبى ليكى وأحبه.. ولن اسمح بهذه المهزلة.. ديالا خط احمر"