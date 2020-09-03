أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020.. 48 ساعة خسائر

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، الخميس، لليوم الثاني على التوالي مواصلة اقتفاء أثر الأسعار العالمية التي شهدت انخفاضا ملحوظا على وقع انتعاش الدولار وتنامي آمال التعافي الاقتصادي.



وتراجع سعر جرام الذهب عيار (24) إلى 232.93 ريال (62.12 دولار) مقارنة بـ236.19 ريال (62.98 دولار)، أمس.

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار (21)، الأكثر مبيعا، إلى 203.82 ريال (54.35 دولار) مقارنة بـ 206.66 ريال (55.11 دولار)، أمس.

وكذلك، هبط سعر جرام الذهب عيار (18)، إلى 174.7 ريال (46.59 دولار) مقارنة بـ 177.14 ريال (47.24 دولار)، أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وتراجعت أوقية الذهب في السعودية إلى 7245 ريالا (1932 دولارا) مقارنة بـ 7346.25 ريال (1959 دولارا)، أمس.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 1630.53 ريال (434.81 دولار) مقارنة بـ 1653.32 ريال (44.88 دولار) أمس.

أسعار الذهب عالميا

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب اليوم، لتضيف المزيد إلى خسائرها الحادة في الجلسة السابقة، بعد أن تأثرت جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن بفعل صعود الدولار الأمريكي وتحسن الإقبال على المخاطرة عقب بيانات اقتصادية فاقت التوقعات.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1937.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0535 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض 1.4% أمس الأربعاء في أكبر تراجع ليوم واحد منذ 19 أغسطس/ آب.

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واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1945.40 دولار.

وقال إليا سبيفاك محلل سوق الصرف لدى ديلي فيكس "الذهب يتتبع تحركات الدولار بشكل عكسي... وجزء من السبب هو أن الذهب لم يستفد بقدر كبير بعد ندوة جاكسون هول فيما تبدو الشهية للمخاطرة قوية".

وأضاف "على الرغم من النمو الإيجابي، فإن الاقتصاد بوجه عام ما زال شديد الضعف بالقيمة المطلقة ومن المتوقع أن تظل البنوك المركزية تميل إلى التيسير النقدي، مما يدعم الذهب".

وارتفع مؤشر الدولار للجلسة الثالثة على التوالي مقابل منافسيه، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وتسببت بيانات تُظهر استمرار تعافي قطاع الخدمات الصيني واحتمال تقديم تحفيز إضافي في الولايات المتحدة في تحسن الشهية للمخاطرة.

وربح الذهب نحو 28% منذ بداية العام بدعم من سياسة نقدية شديدة التيسير تبنتها كبرى البنوك المركزية للحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تفشي كوفيد-19.

ويترقب المستثمرون حاليا تقرير إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم وكذلك أرقام الوظائف الأمريكية المقرر صدورها غدا الجمعة، بحثا عن اتجاه مستقبلا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.9% إلى 27.25 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 905.22 دولار وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 2246.53 دولار.