أصالة نصري تواجه أصعب مرحلة موسيقية بألبومها الخليجي "لا تستسلم"

خطوة جديدة تخوضها الفنانة أصالة نصري عبر ألبومها الخليجي الذي قررت أن يكون عنوانه "لا تستسلم"، وهي أغنية من كلمات الشاعر الأمير سعود بن محمد العبد الله، ليضم الألبوم 20 أغنية خليجية، ويعتبر الألبوم بمثابة التحدي القادم لأصالة وتستغني فيه عن فكرة "السنجل"، لتبحر في غمار الألبومات، وهو المسار الذي قد يضعها في حرج أمام جمهورها إذا لم تُوفَّق، وقد تكسب الرهان وتحقق الود في حال حقق ألبومها المقبل النجاح المنشود.

وقامت أصالة بكثير من التشويق حول ألبومها القادم، خاصة في الإعلانات الدعائية عبر حساباتها على مواقع السوشيال ميديا، وتغزلت كثيرًا بالملحن "سهم" الذي اعتبرته قائد المرحلة في ألبومها الذي يقف وراءه، حيث تراه الرائد والقدوة الفنية، وقد لحَّن لها باكورة من الألحان وحزمة موسيقية ساهمت أيضًا في إنجاز ألبومها بالإشراف عليه.

تكسر القاعدة هذه المرة على غير المعتاد بطرح 20 عملاً

ورغم الفترة الطويلة التي قضتها أصالة في التحضير لألبومها المقبل، فإنها تنتظر الفرج والفرح لحظة انطلاقته، حيث تأمل أصالة أن يكون الألبوم بحجم التطلعات والغزل الموسيقي والفني الذي صاحبه عبر حساباتها الرسمية، وحجم التسويق له أيضًا الذي بدأ فعليًّا من ثلاثة شهور ماضية، إذ تتعاون فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، لكنها تكسر القاعدة هذه المرة على غير المعتاد بطرح 20 عملاً، وهو الأمر الذي سيغنيها عن الأغنية المنفردة في لحظة صدوره قريبًا.

حجم الانتظار الذي عاشته أصالة بالتشويق لألبومها الجديد وصل للهفة التي تأمل فيها أن يكون نجاح الألبوم موازيًا لهذا الانتظار الذي طال على جمهورها ومحبي أغانيها الخليجية، إلا أنه سيفوق التوقعات، فيما لو تمكنت من الوصول لحاجز النجاح المأمول، واعتمدت أصالة في اليومين الماضيين عبر حسابها الرسمي على "تويتر" على طرح تغريدات تخص أعمالها الجديدة ممزوجة بأبيات شعرية، لتحقق تفاعلاً بينها وبين متابعيها، وسارت في هذه الخطوة الجريئة على خطى الفنان عبد المجيد عبد الله مع جمهوره على "تويتر"، لذا أطلقت تغريدة كتبت فيها:

"نهاركم سعيد. من منطلق محبتي واحترامي وتعلقي بالفنان الكبير #عبد المجيد_عبد الله.. قررت قلده وإعمل متل ما عم يعمل، وأبدأ اليوم بكتابة بعض الأبيات من أغنيات ألبومي القادم #لا تستسلم.. شكرًا مجيدنا على الفكرة".

Advertisements

تجربة أصالة نصري مع الأغنية الخليجية وُلِدَت مع مطلع التسعينيات الميلادية التي كسبت من خلالها ثقة الجماهير، لتستمر في العطاء لهذا النمط الموسيقي، وتوثق علاقتها مع الجمهور الخليجي والمستمع، وتمكنت من طرح العديد من الألبومات الخليجية والأعمال المنفردة، إذ كان ألبوم "اعلق الدنيا" الذي طرحته عام 2016 هو آخر ألبوماتها الخليجية، ولم يحقق النجاح المتوقع، باستثناء قلة من الأعمال الغنائية، عطفًا على 14 عملاً تم طرحهم في هذا الألبوم.

وفي ظل زخم التسويق الهائل الذي اعتمدته أصالة لألبوم "لا تستسلم" المقبل، تواجه أصالة تحديًا فنيًّا وموسيقيًّا من نوع آخر، خصوصًا بعد 20 عملاً اعتمدتهم في الألبوم كخطوة تشكل سلاحًا ذا حدين؛ من ناحية نجاح هذه الأعمال واستمراريتها فيها على المدى البعيد، الألبوم الذي كان من المنتظر طرحه الشهر الماضي، إلا أن سبتمبر قد يشهد توقيت صدوره، فهل تتجاوز أصالة نصري أصعب مرحلة فنية مقبلة؟ هذا ما يحدده المستمع والجماهير.

قد يهمك ايضا:

أغنية جيتني مكسور لـ أصالة تكسر حاجز الـ11 مليون مشاهدة

الحب والسلام لـ أصالة تحقق مليون ونصف مشاهدة