شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير مشاهد الأكشن بمسلسل "شارع 9".. السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل صناع مسلسل "شارع 9" تصوير المشاهد الخارجية من العمل، حيث يبدأ المخرج محمد عبد الخالق يوم السبت المقبل تصوير مشاهد الأكشن والمطاردات بمشاركة عدد كبير من نجوم المسلسل، وذلك بعد أن انتهى مؤخرًا من تصوير عدد كبير من المشاهد داخل إحدى البنايات بمنطقة المعادي.

تدور أحداث مسلسل "شارع 9" في حى من أرقى أحياء القاهرة، وهو حي المعادي وتحديدًا في شارع 9، ويتضمن العمل دراما إنسانية وعلاقات اجتماعية متشعبة كما يلقى الضوء على العديد من المشاكل التي تهم الأسرة المصرية، منها علاقة الأب بابنه ومشاكل المتاجرة عبر الإنترنت وأيضًا مشاكل الزواج العرفي وغيرها.

يشار إلى أن المسلسل تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق، وبطولة نخبة كبيرة من الفنانين منهم رانيا يوسف وأحمد وفيق ومحمود عبد المغني ونرمين الفقي وهدى الأتربي وماجد الشريف وآخرين.

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