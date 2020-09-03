شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر يحتفل بوصول بالبنط العريض لـ 55 مليون مشاهدة.. ورامي جمال: أنت وزير الطبطبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، بوصول عدد مشاهدات أغنية "بالبنط العريض" للفنان حسين الجسمي إلى 55 مليون مشاهدة في أقل من شهر، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الخميس :"داخلين على الـ55 مليون في ١٨ يوما.. خمسة وخمسين مليون شكرًا.. يارب دايما نقدم أعمال تفرحكوا وتسعدكوا".

وعلق الفنان رامي جمال عبر تويتر على تغريدة أيمن بهجت قمر :"وزير الطبطبة ورئيس المجلس الأعلى للحروف"، فيما رد عليه الأخير قائلا :"حبيبي يا روما"، كما أبدى حازم إمام إعجابه بالأغنية قائلا :"حلوة أوي"، من جانبه قال تامر حسين :"ربنا يكرمك كمان وكمان يا بوبهجت".

تعليقات المشاهير على تغريدة أيمن بهجت قمر

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وتخطت أغنية "بالبنط العريض" التى طرحها النجم الإماراتى حسين الجسمى منذ أيام حاجز الـ 55 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وهى من ألحانه وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما، وأصبحت الأغنية تريند لدى الجمهور ضمن أغانيهم المفضلة خلال هذه الفترة وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعى.

وحازت أغنية "بالبنط العريض" للنجم حسين الجسمى على إعجاب الجميع، خاصة الفنانات، وظهر ذلك من خلال مقاطع الفيديو التى انتشرت لهم وهم مندمجون مع أنغامها ويرقصون على الأغنية.

وتقول كلمات الأغنية: "حبيبى بالبُنط العريض.. غالى وأقرب م الوريد، حالتى تتشخص جُنون.. بيقولولى أنا بيك مريض، أتارى كُل ما أحب فيك.. بدمنك وبقيت مزاج، أتلحق بقى دى ف إيديك.. ما انت فى لُقاك العلاج، آه لقيت الطبطبة.. وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زى واحد جديد، حبيبى خدها ومنى ليك.. مشتريك آه مشتريك، فوق ما تتصور كمان.. والوحيد ولا ليك شريك، لو أنا هوصفك اوصف ايه.. عُقد فُل أبيض وفيه، قلب بيدلدق حنان.. مِـلكى بقى وأنا أدرى بيه، آه لقيت الطبطبة.. وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زى واحد جديد".