خاص| مؤلف "كامب" يكشف مصير الجزء الثاني.. ويؤكد: نجهز فيلم رعب جديدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قال المؤلف هيثم وحيد، إن صناع فيلم "كامب"، كانوا يستعدون للبدء في عمل جزء ثانٍ، ولكن هناك العديد من المعوقات التي حالت دون العمل عليه.

وأضاف، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه يعكف حاليًا على كتابة فيلم "the key"، وهو فيلم رُعب مصري، من بطولة أيمن الرفاعي وإخراجه أيضًا: "سافرنا بالفعل لـ"سيبيريا" لتصوير بعض المشاهد الخارجية".

وأكد "وحيد"، أن الفيلم تدور أحداثه في إطار مشوق ومرعب حول مجموعة من الشُبان يذهبون لأحد الأماكن ويتفاجأون بالعديد من الأمور الغريبة التي تغير مجرى الأحداث، خاصة بعد قراءة إحدى التعويذات الخطيرة.

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وعن موعد عرض الفيلم بدور العرض السينمائية، قال المؤلف إن ظروف أزمة كورونا اضطرت المنتج للتأجيل.

المؤلف هيثم وحيد، هو مؤلف فيلم الرعب الشهير "كامب"، إنتاج عام 2008، ويحكي عن قصة مجموعة من الشبان الأثرياء بينهم شاب فقير، يذهبون لأحد الأماكن للاحتفال الذي ينتهي بمآساة، إذ يحضر الشاب بصحبة الفتاة التي يحبها إلى الحفل، لكن أحد الأثرياء يعتدي عليها جنسيًا بعد تخديرها في الحفل بمساعدة أصدقائه، فيقرر حبيبها الانتقام منهم، كل هذا في أحداث مليئة بالرعب والإثارة.

الفيلم من بطولة أيمن الرفاعي، محمد الخلعي، نسمة السادات، أميرة هاني، ريم هلال، ياسمين جمال، محمد عاطف، هاني صنع الله، نسمة ممدوح، ياسمين أباظة، لطفي لبيب، جيهان سلامة، عمرو عبداللطيف، إبراهيم أبوالعطا، محمود مزيكا، نسمة ممدوح، قصة وسيناريو وحوار هيثم وحيد، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد.