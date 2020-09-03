صورة| محمود عبدالمغني رفقة زوجته: أم العيال الطيبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شارك الفنان محمود عبدالمغني، جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له رفقة زوجته، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام". ونالت الصورة إعجاب متابعيه عبر الموقع، وعلق "عبدالمغني"، عليها قائلًا: "أم العيال الطيبة". من ناحية أخرى، شارك الفنان محمود عبدالمغني، في فيلم "صاحب المقام"، الذي عُرض عبر منصة "شاهد VIP" في عيد الأضحى، والفيلم من بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم: "محمد لطفي، ريهام عبدالغفور، إنجي المقدم، محمد عادل، محمد ثروت، سلوى محمد علي، سلوى عثمان، محسن محيي الدين، والراحل إبراهيم نصر"، ومن كتابة إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

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