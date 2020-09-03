فيديو| طرح "برومو" فيلم "زنزانة 7" استعدادًا لعرضه 16 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

طرح صنّاع فيلم "زنزانة ٧" البرومو الخاص به، استعدادا لعرضه بدور العرض السينمائي في الـ 16 من سبتمبر الجاري.

الفيلم من بطولة نضال الشافعى، أحمد زاهر، مايا نصري، عبير صبري، إيهاب فهمي، منة ‏فضالي، مدحت تيخة، أحمد التهامي، تأليف حسام موسى، إنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام ‏نشأت.‏

من ناحية أخرى، حقق الفنان أحمد زاهر نجاحا كبيرا رمضان الماضي، من خلال مسلسل "البرنس"، مع الفنان محمد رمضان، وروجينا، ومحمد علاء، وإدوارد، وريم سامي، وسلوى عثمان، إخراج وتأليف محمد سامي.