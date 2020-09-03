خاص| تفاصيل ظهور سوسن بدر بإطلالات فرعونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تصدرت الفنانة سوسن بدر تريند موقع تويتر عقب نشرها مجموعة صور ظهرت بها بإطلالات فرعونية، مستوحاة من لوحات للفنان علاء أبو الحمد.

الفنان علاء أبو الحمد "المدرس في كلية الفنون الجميلة بالأقصر" كشف في تصريح خاص لـ"الخليج 365" كيف بدأت فكرة الظهور الفرعوني للفنانة سوسن بدر، وقال "كانت من معرض خاص لي أقيم في مارس الماضي تحت عنوان: (عروس النيل)، الحمد لله كان نجاحه له دور كبير في تنفيذ الفكرة، إذ أعجب المخرج والمصور محمود رشاد باللوحات المعروضة، وبالتنسيق مع مصمم الأزياء محمد سامي تحدث معي حول تنفيذ التجربة، وزاد من حماسي لها إعجابي بالفنانة سوسن بدر، التي تعد بملامحها جديرة أن تكون فاتنة التاريخ، وملكة مصر نفرتيتي، والهاربة من المتحف".

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وأضاف: "العمل على تنفيذ الفكرة بدأ أواخر مارس، وفي البداية فكرنا في عمل خلفيات جدارية، إلى أن استقر محمود رشاد على خروجها بالشكل الحالي، وبدأ المصمم محمد سامي بتنفيذ الفساتين البيضاء بناءً على الأزياء التي شاهدها في لوحاتي؛ ليستمر العمل حوالي 4 أشهر، إذ تم على فترات متقطعة بسبب جائحة كورونا".

أبوالحمد تابع: "فوجئت بالصدى الذي حققته التجربة، إذ تعودت فنانًا تشكيليًا ومدرسًا في كلية الفنون الجميلة بالأقصر، أن أعمل في صمت، لكن ما زاد من سعادتي أن الفنانة سوسن بدر قالت لي وهي تعرب عن إعجابها بأعمالي: "أنت تسير على درب شادي عبدالسلام"، وهو تشبيه عظيم لي وشهادة أعتز بها بحكم إعجابي بالمخرج الراحل".

وكانت الفنانة سوسن بدر، قد تصدرت تريند موقع تويتر، عقب طرحها صورًا من جلسات التصوير عبر صفحتها بموقع إنستجرام، ونالت الصور اهتمامًا كبيرًا، وأطلق عليها رواد مواقع التواصل "سوسن الهاربة من المتحف".