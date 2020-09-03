ناهد السباعي تعلق بطريقة كوميدية على صورة شقيقها داخل المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة ناهد السباعي، بطريقة كوميدية على صورة شقيقها المنتج محمد السباعي داخل المستشفى.

ونشرت "ناهد" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لشقيقها بجوار صورة للفنان محمد هنيدي من فيلم "بلية ودماغه العالية".

وكتبت: "حبيبي ربنا يشفيك ويقومك بالسلامة، على قد ما انا زعلانة وخايفة وقلقانة أوي عليك، على قد ما أنا مش عارفة أبطل ضحك على الصورة دي، سلامتك يا سباعي".

وكان محمد السباعي قد احتفل بعقد قرانه على الفنانة آية سماحة، منذ عدة أشهر وسط حضور عدد من الأصدقاء والمقربين.