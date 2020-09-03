بالصور.. عقد قران المطرب عايض يوسف والإعلامية هبة حسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الفنان السعودي عايض يوسف، عبر حسابه بموقع تويتر، عقد قرانه مساء أمس الأربعاء، على الإعلامية السعودية هبة حسين.

وكتب: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم اليوم عقد قراني عسى الله يوفق يارب".

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الحفل اقتصر على حضور عائلتي العروسين فقط، وظهرت العروس ترتدي فستان أبيض بسيط، بينما ارتدى العريس الزي السعودي.

ويعتبر عايض يوسف من مواليد 1995، ويعتبر من مشاهير السوشيال ميديا، حيث اقتحم عالم الشهرة عام 2015، عندما أطلق أغنيته "نسيتني" عبر موقع إنستجرام.

كما طرح خلال مسيرته الفنية 4 ألبومات غنائية هي "عايض 2016"، "تلخبط"، "ثمان آلام"، و"بالموت جاء"، كذلك طرح عددا من الأغاني المنفردة.