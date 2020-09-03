شاهد .. ريهام عبد الغفور وأحمد السعدني على شاطىء البحر

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت "ريهام" بصحبة الفنان أحمد السعدني على شاطيء البحر أثناء إستمتاعهما بالعطلة الصيفية برفقة أصدقائهم من نجوم الفن.

وشارك "السعدني" مؤخراً في المسلسل الكوميدي " الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق: جمجوم و بم بم"

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برفقة عدد نجوم الكوميديا، وأبرزهم:" محمد عبد الرحمن، محمد سلام، ميرنا جميل، محمد محمود، محمد ثروت.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور، فيلم "صاحب المقام" والذي يعرض حالياً في دور العرض السينمائى، ويشارك في بطولتة نخبة من

نجوم الفن والسينما، وأبرزهم:" يسرا،أسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، هالة فاخر، محسم محي الدين "، من إخراج: محمد جمال العدل، وتأليف: إبراهيم عيسى.

وتدور أحداث فيلم "صاحب المقام" حول يحيى الذي يعيش في عالم من الثروة واللا مبالاة، وحينما يقرر هدم مقام يرتاد عليه الزوار من أجل إنشاء منتجع سياحي، سرعان ما تنقلب الأمور، ويصبح الأمل الوحيد في امرأة غامضة تُدعى روح.