The Furnace أحمد مالك يشارك في مهرحان فينسيا السينمائي بفيلم

بدأت فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، مساء أمس الموافق 2 سبتمبر، في دورته الـ 77 ، وتستمر فعالياته حتي 12 من سبتمبر الجاري، بعد أن تم تأجيله بسبب جائحة كورونا، وتم افتتاحه مع أخد التدابير الاحترازية وإرتداء الأقنعة الواقية

ويشارك في فعاليات المهرجان فيلم The Furnace، من بطولة الفنان المصري أحمد مالك، ويُعرض الفيلم مرتين غداً في حضور أبطال الفيلم، بطولة: الممثل الأسترالي الشهير ديفيد وينهام، تريفور جاميسون، بيكالي غانامبار، إريك

طومسون، ومن إخراج: رودريك ماكاي.

Advertisements

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد مالك فيلم"رأس السنه"، بطولة: إياد نصار، علي قاسم، بسمة، شيرين رضا، من تأليف: محمد حفظي، وإخراج: محمد صقر، بالإضافة الي أن مالك إنضم موخراً الي أسرة فيلم "كيرة والجن"، بطولة: كريم عبد العزيز، أحمد عز، وهو مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، إخراج: مروان حامد .