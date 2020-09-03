بدأت فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، مساء أمس الموافق 2 سبتمبر، في دورته الـ 77 ، وتستمر فعالياته حتي 12 من سبتمبر الجاري، بعد أن تم تأجيله بسبب جائحة كورونا، وتم افتتاحه مع أخد التدابير الاحترازية وإرتداء الأقنعة الواقية.
ويشارك في فعاليات المهرجان فيلم The Furnace، من بطولة الفنان المصري أحمد مالك، ويُعرض الفيلم مرتين غداً في حضور أبطال الفيلم، بطولة: الممثل الأسترالي الشهير ديفيد وينهام، تريفور جاميسون، بيكالي غانامبار، إريكطومسون، ومن إخراج: رودريك ماكاي.
يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد مالك فيلم"رأس السنه"، بطولة: إياد نصار، علي قاسم، بسمة، شيرين رضا، من تأليف: محمد حفظي، وإخراج: محمد صقر، بالإضافة الي أن مالك إنضم موخراً الي أسرة فيلم "كيرة والجن"، بطولة: كريم عبد العزيز، أحمد عز، وهو مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، إخراج: مروان حامد .
كانت هذه تفاصيل خبر The Furnace أحمد مالك يشارك في مهرحان فينسيا السينمائي بفيلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.