بالصور .. أروى جودة تشعل الإنستجرام بإطلالة جريئة

شاركت الفنانة أروى جودة جمهورها بصور جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهرت "جودة" بإطلالة على غير العادة، ترتدي ميني جيب إسود، وتيشرت أبيض، معلقة:" كيف ترتدون هذا ". أبيض، معلقة:" كيف ترتدون هذا ". Advertisements يذكر أن آخر أعمال الفنانة أروى جودة، مسلسل "إلا أنا"، وشاركها العمل كلاً من أحمد صفوت، طارق عبد العزيز، كارولين خليل، من إخراج: محمد اسامة، وتأليف يسري الفخراني، ويقدم مسلسل ست حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية من عشرة حلقات، وجميعها مقتبسة عن أحداث حقيقية، وتتعرض لموضوعات متباينة تشغل بال المرأة في علاقتها بالمجتمع. طارق عبد العزيز، كارولين خليل، من إخراج: محمد اسامة، وتأليف يسري الفخراني، ويقدم مسلسل ست حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية من عشرة حلقات، وجميعها مقتبسة عن أحداث حقيقية، وتتعرض لموضوعات متباينة تشغل بال المرأة في علاقتها بالمجتمع.

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