بمناسبة زواجها..حمدي المرغني يهنئ شقيقة مصطفي خاطر

هنأ الفنان حمدي المرغني ، شقيقة صديقه الفنان مصطفى خاطر بمناسبة حفل زفافها، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشر حمدي صورة العروسين من حفل الزفاف، وعلق عليها قائلاً:"ألف مبرووك لأجمل عروسين، العريس أخويا الجدع حبيبي أحمد بسيط، والعروسة أختي إسراء خاطر، ربنا يحفظكم ويباركلكم ويرزقكم الذرية الصالحة، ويبعد عنكم كل شر". كل شر". يذكر أن آخر أعمال المرغني مسلسل"إتنين في الصندوق"، والذي شارك به خلال موسم رمضان 2020، وهو من بطولة: محمد أسامة"أوس أوس"، إنتصار، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، والذي حقق مشاهدات عالية وقت عرضه على الشاشات التلفزيونية في شهر رمضان الماضي. Advertisements

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