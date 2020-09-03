أيمن بهجت قمر: لمن يهمه الأمر 2 تجربة محترمة وفكرتنا بالأيام الحلوة

هنأ الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، الفنان مصطفى قمر، بمناسبة طرح ألبومه الغنائي الجديد "لمن يهمه الامر 2"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". أعرب أيمن عن سعادته بالألبوم قائلاً:" مبروك لمصطفى وأشرف السرخوجلي ورضا زايد وياسر قمر وعلي رشاد وحماده قمر إخواتي واهلي وعشرة العمر، " لمن يهمه الأمر ٢ " تجربه محترمه وفكرتنا بالأيام الحلوه . زايد وياسر قمر وعلي رشاد وحماده قمر إخواتي واهلي وعشرة العمر، " لمن يهمه الأمر ٢ " تجربه محترمه وفكرتنا بالأيام الحلوه . وأحيا أيمن ذكرى وفاة الشاعر الكبير سامح العجمي Advertisements من خلال الألبوم قائلاً:"الله يرحمك يا سامح يا عجمي، مشروع مصطفى قمر حقيقي خسر كتير بغياب سامح العجمي عنه ..الحروف والمفردات كإنها مرسومه على شخصية مصطفى ..شهاده متأخره يا سامح بس كانت لازم تتقال". من خلال الألبوم قائلاً:"الله يرحمك يا سامح يا عجمي، مشروع مصطفى قمر حقيقي خسر كتير بغياب سامح العجمي عنه ..الحروف والمفردات كإنها مرسومه على شخصية مصطفى ..شهاده متأخره يا سامح بس كانت لازم تتقال". شارك سامح في كتابة أغنية "يامسافر"، وشارك قمر في الغناء شقيقه ياسر قمر، ألحان:أشرف السرخولجي، توزيع:مصطفى قمر.

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