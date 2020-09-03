صورة.. آسر ياسين يوجه رساله لوالدته

شارك الفنان آسر ياسين صورة جديدة له برفقة والدته، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة"تويتر".

وعلق آسر على الصورة قائلاً:"حقيقة الواحد من غير دعا أمه بيحس أنه متعري"،

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ودعا متابعيه لوالدته بطول العمر ودوام الصحة.



الجدير بالذكر أن خاض الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "بـ 100 وش"، بطولة: نيللي كريم، دنيا ماهر، علا رشدي، إسلام إبراهيم، سلوى محمد علي،

من تأليف: أحمد وائل وعمرو الدالي، وإخراج: كاملة أبو ذكري، والذي حقق نجاحاً كبيراً وصنف ضمن أفضل 5 مسلسلات في رمضان 2020، بالإضافة الى فيلم"صاحب المقام"، من بطولة يسرا، أمينة خليل، محمود عبد المغني، بيومي فؤاد، محمد لطفي، ومن كتابة ابراهيم عيسى؛ وإخراج محمد العدل؛ وإنتاج أحمد السبكي.