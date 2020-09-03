صورة.. آسر ياسين يوجه رساله لوالدته

شارك الفنان آسر ياسين صورة جديدة له برفقة والدته، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة"تويتر".
وعلق آسر على الصورة قائلاً:"حقيقة الواحد من غير دعا أمه بيحس أنه متعري"،
من تأليف: أحمد وائل وعمرو الدالي، وإخراج: كاملة أبو ذكري، والذي حقق نجاحاً كبيراً وصنف ضمن أفضل 5 مسلسلات في رمضان 2020، بالإضافة الى فيلم"صاحب المقام"، من بطولة يسرا، أمينة خليل، محمود عبد المغني، بيومي فؤاد، محمد لطفي، ومن كتابة ابراهيم عيسى؛ وإخراج محمد العدل؛ وإنتاج أحمد السبكي.
الجدير بالذكر أن خاض الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "بـ 100 وش"، بطولة: نيللي كريم، دنيا ماهر، علا رشدي، إسلام إبراهيم، سلوى محمد علي،
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