7 فيديو.. وفاء عامر تهنئ صناع فيلم زنزانة

هنأت الفنانة وفاء عامر أبطال فيلم "زنزانة 7"، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير"فيسبوك".



نشرت وفاء البرومو الرسمي لفيلم"زنزانة 7"، وعلقت عليه قائله:"ألف مليون

مبروك، زنزانة ٧ في جميع دور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي، الأربعاء ١٦ /٩".

يذكر أن فيلم فيلم "زنزانة 7" بطولة: نضال الشافعى، أحمد التهامى، مدحت

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تيخا، عبير صبرى، مايا نصرى، ‏إيهاب فهمى، منة فضالى، من تأليف : حسام موسى، و‏إخراج: إبرام نشأت.

يذكر أن آخر أعمال وفاء عامر قصة "بنات موسى" ضمن مسلسل"إلا أنا"، بطولة:صبري فواز، ديانا هاشم، محمد عز، نادية رشاد، تأليف: أمين جمال ومحمد محرز، إخراج محمد أسامة.

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