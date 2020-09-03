7 فيديو.. وفاء عامر تهنئ صناع فيلم زنزانة

هنأت الفنانة وفاء عامر أبطال فيلم "زنزانة 7"، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير"فيسبوك".
مبروك، زنزانة ٧ في جميع دور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي، الأربعاء ١٦ /٩".
نشرت وفاء البرومو الرسمي لفيلم"زنزانة 7"، وعلقت عليه قائله:"ألف مليون
يذكر أن فيلم فيلم "زنزانة 7" بطولة: نضال الشافعى، أحمد التهامى، مدحت
يذكر أن آخر أعمال وفاء عامر قصة "بنات موسى" ضمن مسلسل"إلا أنا"، بطولة:صبري فواز، ديانا هاشم، محمد عز، نادية رشاد، تأليف: أمين جمال ومحمد محرز، إخراج محمد أسامة.
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