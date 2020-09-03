مصطفى قمر يطرح ألبوم "لمن يهمه الأمر 2" عبر "يوتيوب"

أصدر الفنان مصطفى قمر أحدث ألبوماته الغنائية "لمن يهمه الأمر2"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
طرح قمر 6 أغنيات "يامسافر، دقي عودك، حبك على جبيني، عجوز في المدينة، راجعين، حنونة".
شهد الألبوم لقطات مميزة، أبرزهامشاركة شقيقه "ياسر قمر" في أغنية "يامسافر"، بالإضافة إلى مشاركة الموسيقي الليبي الكبير ناصر المزداوي في أغنية "حنونة".
كان قمر قد طرح الجزء الأول من ألبوم "لمنيهمه الأمر" عام 1996، وكان يضم 5 أغاني"سلمولي، نامت المدينة، كان ليا يومحبيب، جواها، أهل الغرام".
يأتي الألبوم بعد عام واحد على طرح أحدث ألبوماته "ضحكت ليا" الذي ضم 13 أغنية منهم "س من الناس، باب موارب، نفس السيناريو، نسيتني خلاص، نفس الإحساس، سلمى، عارف".
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