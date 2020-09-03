صورة.. أحدث ظهورلـ دينا برفقة والدتها

شاركت الفنانة دينا متابعيها صورة جديدة لها، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام". نشرت دينا صوره لها برفقة والدتها، وعلقت عليها قائله:"لا يوجد شيء صادق مثل حضن الأم، أحلى أم في الدنيا ربنا يخليكي لينا، وقد تفاعل معها العديد من متابعيها عبر التعليقات، وتمنوا لهما دوام السعادة. يوجد شيء صادق مثل حضن الأم، أحلى أم في الدنيا ربنا يخليكي لينا، وقد تفاعل معها العديد من متابعيها عبر التعليقات، وتمنوا لهما دوام السعادة. كما علقت الإعلامية سالي شاهين قائلة:"بارك الله فيك و أمك الحبيبة يا رب". Advertisements يذكر أن آخر أعمال دينا مسلسل"الطوفان"، والذي تم عرضه على الشاشات التلفزيونية عام 2018، بطولة: أحمد زاهر، وفاء عامر، هنا شيحة، أيتن عامر، من تأليف: وائل حمدي، وإخراج: خيري بشارة،

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