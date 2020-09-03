الشاعر أيمن بهجت قمر:55 مليون شكراً

أعرب الشاعر أيمن بهجت قمر، صاحب كلمات أغنية "بالبنط العريض" للفنان حسين الجسمي، عن سعادته البالغة بنجاحها ونسبة مشاهداتها العالية، وذلك عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".
وعلق أيمن على مشاهداتها قائلاً:"داخلين على 55 مليون في 18 يوم، خمسة وخمسين مليون شكرًا يارب دايماً نقدم أعمال تفرحكوا وتسعدكوا".
سجلت الأغنية أكثر من 55 مليونمشاهدة، في مايقرب من 3 أسابيع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ولاقت نجاح جماهيري ضخم ونسبة استماع عالية فور طرحها، لملاءمتها للموسم الصيفي من خلال كلماتها وألحانها وموسيقتها، وشغلت أحاديث روّاد مواقع التواصل الإجتماعي.
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