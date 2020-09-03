فاجعة في “زولينغن” الألمانية.. قتلت أطفالها الخمسة وهربت بالسادس!

آخر تحديث: 3 - سبتمبر - 2020 6:42 مساءً
فاجعة في شقة في ألمانيا
في حادثة هزت الأوساط الألمانية، أقدمت امرأة في العشرينات من العمر على قتل أطفالها الخمسة وحاولت الانتحار بعدها.
وأعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، عن اكتشافها جثث خمسة أطفال داخل إحدى الشقق في عمارة سكنية بمدينة زولينغن غرب البلاد.
وأكدت وسائل إعلام ألمانية مختلفة صحة هذا الخبر نقلا عن مسؤولين في الشرطة، ونشرت صورا تظهر سيارات إسعاف أمام العمارة التي وقعت فيها المأساة.
وأفادت صحيفة “بيلد” بأن الشرطة وصلت الشقة بعد أن لجأت إليها امرأة مسنة من مدينة مونشنغلادباخ قالت إن ابنتها البالغة من العمر 27 عاما قتلت خمسة من أطفالها وغادرت المنزل مع السادس بهدف الانتحار.
وأكدت الصحيفة أن الأطفال القتلى في سن عام وعامين وثلاثة وستة وثمانية أعوام.
وذكرت الصحيفة أن والدة الأطفال حاولت الانتحار تحت عجلات القطار في محطة بمدينة دوسلدورف وتعرضت لإصابات بليغة لكنها نجت ووُضعت تحت حراسة الشرطة.
وأما بخصوص نجلها الأخير (11 عاما) وعثرت الشرطة عليه، وهو بسلامة وموجود حاليا مع جدته.
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