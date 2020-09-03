كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر نورهان تشارك جمهورها بصورة من مسلسلها الجديد "كواليس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت الفنانة نورهان شعيب، جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نورهان، بالصورة من كواليس عمل مسلسلها الجديد والذي يحمل اسم "كواليس".

ولاقت الصورة بتفاعل الكثير من محبيها وتباينت الكثير من التعليقات أهمها "بالتوفيق يا نجمة العالم".

والجدير ذكره تنتظر نورهان عرض الجزء الثاني من مسلسلها "قوت القلوب" ، والتي تدور أحداث في إطار كوميدي اجتماعي، وتجسد بطلة العمل ماجدة زكي دور معلمة ذات شخصية مضطربة أو غير مُتزنة، ما يدفعها لتُسبب الحرج لأسرتها وابنها، الذي يجسد شخصيته الفنان إسلام جمال، ويقع في العديد من المشكلات بسبب تصرفات والدته الغريبة.

ويتم حالياً عرض حلقات مجمعة من مسلسل "قوت القلوب" الجزء الأول علي قناة الحياة في الساعة 9 مساءً ، ومن المقرر عرض الجزء الثاني ابتداءً الخامس من سبتمبر.