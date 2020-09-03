تراند اليوم : انجى خورى تثير ضجة بفيديو رقص فاضح – بص بص

أثارت الفنانة الاستعراضية انجي خوري الكثير من الجدل يوم أمس بمشاركتها مقطع فيديو ظهرت فيه خوري تتراقص على احدى جسور العاصمة السورية دمشق مرتدية احدى فساتنينها القصيرة المزركشة وبدت خوري في حالة سكر تام بعد وصلة الرقص الهيستيرية التي قدمتها في الفيديووتعرضت خوري لكثير من الانتقادات بعد ظهور مؤخرتها بشكل فاضح في الفيديو وكشفها عن ملابسها الداخلية بعد رفع فستانها بشكل شبه متعمد في الفيديو المثير

وانهالت التعليقات من جمهور خوري الذي اعتاد على مشاركات خوري لصور فاضحة وجريئة تكشف فيها عن مفاتنها بشكل استفزازي حيث أثنى قسم من الجمهور على جرأة خوري بينما دعى القسم الآخر السلطات السورية للتحرك لايقاف خوري عن ممارساتها الفاضحة عبر السوشيال ميديا