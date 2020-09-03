تراند اليوم : رغم صغر سنها .. إبنة علي ربيع تتقمص شخصية والدها أمام الكاميرا – فيديو

يبدو أن مليكة ابنة الفنان علي ربيع اكتسبت منه موهبة التمثيل والتقليد والتي ظهرت عليها رغم طفولتها.

وفي لقاء مع برنامج “ET بالعربي” ظهرت ندى محمود زوجة علي ربيع مع ابنتها والتي جعلتها تكشف عن موهبتها في التقليد وتقمص الشخصيات أما الكاميرا.

من ناحية آخرى أوشك كل من علي ربيع ومحمد عبد الرحمن على الانتهاء من فيلم “الخطة العامية” الذي يشتركان في بطولته سوياً.

فيلم “الخطة العامية” بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبد الرحمن، عمرو عبد الجليل، ومن إخراج معتز التوني، وتأليف كل من أحمد عبد الوهاب، وكريم كنز.

كما يعرض لعلي ربيع حاليا عمل مسرحي جديد بعنوان “صباحية مباركة” مع كل من الفنان أشرف عبد الباقي ومحمد أسامة “أوس أوس”.