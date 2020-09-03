تراند اليوم : فيديو طريف لأسر ياسين وهوا بيقلد السقا – إتفرج

نشر الفنان أحمد السقا عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على Instagram فيديو لزميله الفنان آسر ياسين وهو يقلده في فيلم “الجزيرة”.

رغم تصوير ياسين لهذا الفيديو منذ فترة، لكن يبدو أن السقا لم ينتبه له إلا الآن.

ورد ياسين على نشر السقا للفيديو، وعلق بطريفة طريفة كاتبا: “شكلي كده هاضرب”.

يشار إلى أن آسر ياسين شارك في الجزء الأول من فيلم “الجزيرة” إلى جانب أحمد السقا ومحمود ياسين وهند صبري وخالد الصاوي وباسم سمرة ومحمد عبد المغني وزينة وعدد كبير من النجوم، من تأليف شريف عرفة ومحمد دياب، وإخراج شريف عرفة.