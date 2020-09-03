تراند اليوم : بدء عرض “المنصة” اليوم على “نتفليكس” وأبو ظبي.. إتفرج

يبدأ اليوم الخميس، عرض أولى حلقات مسلسل ” المنصة “، والذي يضم نخبة من نجوم الوطن العربي والخليج وأميركا، عبر شبكة ” نتفليكس ” العالمية”.

المسلسل ينتمي للدراما الإماراتية، ويعد نقلة نوعية ومختلفة إذ يعد أول عرض عالمي لمسلسل إماراتي وعربي عبر منصة عالمية، وتدور قصته في فلك حرب المعلومات وهيمنة السوشيال ميديا على حياة البشر في الزمن المعاصر، ومن المقرر بدء عرضه على شبكة نتفليكس تزامنا مع عرضه على تليفزيون أبوظبي.

” المنصة ” من تأليف الكاتب هوزان عكو، ومن إخراج الألماني رودريغو كيشنر، وبإشراف عام وفني للمخرج والمنتج منصور اليبهوني الظاهري، ومن إنتاج فيلم جيت بالتعاون مع الكلمة للإنتاج.

ويلعب بطولة العمل كل من: مكسيم خليل ، عبد المحسن النمر، خالد القيش و معتصم النهار وسامر إسماعيل، والنجوم سلوم حداد وأحمد الجسمي وسمر سامي،

شادي الصفدي ولين غرة، ياسر النيادي، خالد السيد، رهام القصار، سعود الكعبي، يارى قاسم، جيني أسبر، علاء الزعبي، يوسف الكعبي، جابر جوخدار، أدهم مرشد وغانم الزرلي، ومشاركة المذيعة الإماراتية ومقدمة البرامج مهيرة عبد العزيز التي تخوض مغامرة التمثيل لأول مرة.

كما يشهد المسلسل ظهور خاص للممثل الأمريكي العالمي دان كين، المعروف بتقديمه شخصية سوبرمان في المسلسل الأمريكي الشهير “لويس وكلارك”، وتجرى حاليًا الإستعدادات لتقديم جزأين ثاني وثالث من العمل خلال الفترة المقبلة.

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