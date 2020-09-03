تراند اليوم : لطيفة وراغب علامة وبعض نجوم الغناء يطلون ببث مباشر لأجل بيروت- تفاصيل

يطل يوم الثلاثاء المقبل، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بيروت ، عشرات الفنانين من العالم العربي والعالم بالصوت والصورة، ليغنوا ويوجهوا رسائل دعم ل لبنان وال لبنان يين تحت عنوان The Sound Of Beirut من الشرق إلى الغرب،

حيث يجتمعون في حفل مصور يبث عبر تطبيق أنغامي تزامنًا مع حملة لدعم المتضررين.

ويتمكن المتابعون على مدى أكثر من ساعتين أن يشاهدوا فنانيهم المفضلين ويتبرعوا لضحايا بيروت من خلال الضغط على زر التبرعات المرافق للحدث الفني، وذلك عبر جمعية Global Aid For Lebanon بالتعاون مع UN WFP.

جميع الفنانين أظهروا حماسة كبيرة للمشاركة في الحدث وعبّروا عن تعاطفهم مع لبنان وعاصمته، ومن هؤلاء المشاركين نذكر على سبيل المثال لا الحصر: The Chainsmoker ، RedOne، Massari، French Montana, Craig David، Ali Gatie، Alan Walker، آدم، بلقيس، جوزيف عطية، حاتم عمور، خالد، راغب علامة ، سعد لمجرد ، حمود الخضر، غسان صليبا، لطيفة، مايا دياب، محمد حماقي .

ومن جانبه، قال إدي مارون الشريك المؤسس في أنغامي، إن هذا الحدث الفني الجامع الذي تستضيفه أنغامي هو رسالة تضامن ودعم لإخوتنا في الوطن الذين تضرروا من جراء انفجار بيروت ،

كما وجه الشكر للشركاء في هذا الحدث من شركات إنتاج وفنانين ومنتجين، وأضاف: “كان التجاوب كبيرًًا والجميع وقف قلبًا واحدًا لدعم هذه القضيّة من خلال The Sound Of Beirut المطلوب كثير والحاجات كبيرة، لذا أرجو أن ينضم الجميع إلى هذا الحدث وأن يتبرعوا بسخاء”.

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أنغامي ليست وحدها في التحضير لهذا الحدث، إذ انضمّ إليها كلًا من شركة Sony Music والمنتج الموسيقي ال لبنان ي العالمي ورئيس قسم الشراكات العالمية في أنغامي وسيم صليبي واللذان لم يتأخرا في ضمّ أكبر الأسماء الفنية العالمية إلى The Sound Of Beirut.

“قلبي ينفطر على أهلي في لبنان فهم اليوم بأمس الحاجة لرسالة أمل والكثير من الدعم، مشاهد الدمار أعادت إلى ذاكرتي اللحظات الصعبة التي عشتها وعائلتي خلال الحرب،

والتي دفعتني إلى الهجرة وحدي في سنّ مبكرة بعد خسارة والدي” بهذه الكلمات اختصر وسيم صليبي مشاعره تجاه ما حدث، داعياً الجميع للإنضمام إلى حملة Global Aid for Lebanon من خلال هذا الحفل.

وأضاف: “لا نريد للجيل الجديد هذا المصير المؤلم ولا نريد أن يعيد التاريخ نفسه، لبنان يستحق منا أن نتوحد ولأن الموسيقى هي اللغة العالمية، نجتمع اليوم تحت رايتها لدعم هذا الوطن. وسوف نوصل الرسالة الى أبعد حدود من خلال نجوم لبنان والعالم.”

كما أكد المدير العام لشركة Sony Music – الشرق الأوسط مايك فيربرن، أن استجابة فناني عائلة سوني كانت رائعًا، سواء من العرب أو الأجانب، فمن المهم جدًا أن ترى كل هذا الالتفاف الفني العالمي والعربي حول هذه القضية،

وإجتماع هؤلاء الفنانين ضمن حدث واحد سوف يلقي مزيدًا من الضوء على هذه التراجيديا التي لم تهز بيروت و لبنان فحسب، بل المنطقة بأكملها، بحسب وصفه.