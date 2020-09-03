تراند اليوم : جومانا مراد تكشف تفاصيل دورها في ” مدرسة الحب 3″

عبرت الفنانة جومانا مراد عن سعادتها بنجاح الحلقات الأولى من مسلسل “مدرسة الحب 3″، الذي يعرض على قناة “يا هلا الأولى”، التابعة لشبكة OSN، بمشاركة نخبة مميزة من نجوم الدراما في مصر والعالم العربي، بعد فترة طويلة من التأجيل.

قالت جومانا مراد، إن ردود فعل الجمهور فاق توقعاتها خاصة بعد بكاء عدد كبير من الجمهور بسبب أحد المشاهد، موضحة أنها تتابع جميع التعليقات عبر حساباتها الشخصية وتتفاعل معهم بشكل كبير وخاصة جمهورها الذين يهنئونها بنجاح العمل، مشيرة أنها أول ممثلة عربية تنتج مسلسل كبير بذلك الحجم، وتحب البحث عما هو جديد ومتميز في كل ما تقدمه من حيث أدوارها وأعمالها.

وأضافت “مراد” أصداء المسلسل كانت في غاية الروعة وذلك بعدما عرضت أغنية “قلبى وقع” مساء أمس للفنانة اللبنانية كارول سماحة، والتي صنعت خصيصا من أجل المسلسل وهي من كلمات الشاعرة سهام شعشاع وألحان الموسيقار محمد رحيم، وسعيدة بوجودها ضمن المسلسل.

وتحدثت جومانا مراد، عن مؤلف المسلسل معتز فتيحة خاصة أن سيناريو الجزء الثالث حققا نجاحا كبيرا، وقالت:”طريقة كتابة العمل جيدة بشكل كبير ومختلفة ومتميزة، وأبهرنى عندما قرأت الورق ونجاح العمل يرجع بسبب “الحبكة الدرامية” التي كتبها فتيحة على الرغم من كثرة الأحداث والمفاجآت في كل حلقة، وقصة العمل مكتوب بشفافية عالية وهو كاتب متميز وأهنأنه على نجاح المسلسل وأحببت العمل معه وأتمنى أن يجمعنا عمل آخر”.

وأردفت: “نجاح أي عمل سببه قصته، ومسلسل مدرسة الحب حقق نجاح كبير بشهادة من الجمهور الذين أوضحوا أن قصة المسلسل التي كتبها المؤلف معتز فتيحة كانت في غاية الروعة والجمال، والتوليفه التي حبكها كانت مميزة ومن الأعمال التي ستجعل الجمهور يتذكرها بعد فترة طويلة”.

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وكشفت جومانا عن أصعب مشاهد المسلسل وقالت:”مشهد موت مراد في الحلقة الرابعة ومشهد النهاية”، ونجاح المسلسل له عدة زوايا من بينها أبطال العمل أبرزهم النجم خالد الصاوي، أمير كرارة، الراحل فاروق الفيشاوي، وغيرهم وتميز مصطفى قمر بالغناء في المسلسل لأول مرة بالهجة اللبنانية، موضحة أنها تقلق من كل عمل تقدمه ولكنها تطلب التوفيق من الله.

وتصدرت أغنية تتر العمل “لينا حياة بعدين” تريند Google والتي قدمها النجم تامر حسني ووصلت في 24 ساعة إلي مليون مشاهدة عبر موقع Youtube، وتعاون فيه مع الشاعر احمد الملكي والملحن شريف بدر وتوزيع هيثم راضي.

ويعتبر مسلسل “مدرسة الحب”، هو التجربة الأضخم إنتاجيًا بالعالم العربي، بميزانية ضخمة للغاية تخطت الـ75 مليون جنيه، ويضم العديد من أهم نجوم الدراما العرب والأجانب، حيث تم التصوير بمصر، والإمارات، وسوريا، ولبنان، وبعض العواصم والمدن الأوربية، مستغرقًا قرابة الثلاث سنوات.

يذكر أن مسلسل “مدرسة الحب 3” بطولة جومانا مراد، بولنت إينال، مراد يلدريم، مصطفى قمر، أمير كرارة، خالد الصاوي، فاروق الفيشاوي، مي سليم، محمد لطفي، صبري عبد المنعم، لقاء سويدان، صفاء سلطان، طلال مارديني، ويزن السيد، تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق، وليث ربايعة، وتعرض الحلقة يوميا في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.