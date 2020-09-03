الحكم بإعدام المصارع نافيد أفكاري

رنا صلاح الدين - قضت المحكمة العليا الإيرانية بالإعدام على المصارع نافيد أفكاري، بعد إدانته بقتل موظف حكومي لمشاركته في قمع المتظاهرين.

نافيد أفكاري

وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان، ذكرت أن المحكمة أيدت حكم الإعدام ضد المصارع البالغ من العمر 27 عاما، وحكمت على شقيقه وحيد أفكاري بالسجن لمدة 54 عاما وستة أشهر و74 جلدة.

كما حكمت المحكمة على الشقيق الثالث حبيب بالسجن لمدة 27 عاما وثلاثة أشهر و74 جلدة.

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نافيد أفكاري

السلطات الأغيرانية كانت قد اتهمت نافيد ووحيد، بقتل موظف حكومي لمشاركته في قمع المتظاهرين، كما وجهت لهما تهما بارتكاب 20 جريمة مختلفة، بما في ذلك حضور تجمعات غير قانونية، والتجمع والتآمر لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي، وإهانة المرشد الأعلى.

نافيد أفكاري