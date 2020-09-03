فن ومشاهير

أطفال یسألون رئیسة وزراء النرويج إیرنا سولبرج عن الصابون

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

رنا صلاح الدين - عقدن إیرنا سولبرج، رئیسة وزراء النرویج، ميتمرا خاصا للحديث مع الأطفال، للحديث عن الوقاية من مخاطر تفشي المستجد "كوفيد -19".

إیرنا سولبرج أكدت للأطفال أنه سیتم التوصل إلى لقاح لفیروس كورونا المستجد وإن ھذا المرض قد یصبح واحدا من الأمراض العدیدة التي یتم تحصین الأطفال منھا.

6dbdf08f0c.jpgإیرنا سولبرج

سولبرج كانت تتحدث في ثالث مؤتمر صحفي تعقده للأطفال ولا یسمح فيه للكبار بتوجيه أسئلة إلیھا وذلك منذ بداية الأزمة.

رئيس الوزراء قالت خلال حديثها للأطفال: إنھا مرضت بالحصبة في صغرھا وإن ھذا مرض یتم تحصین جمیع الأطفال منه الآن لكنھا أضافت أنه كان مرضا في غایة الخطورة وھي صغیرة.

Advertisements

7bfd6cf3d6.jpgإیرنا سولبرج

الأطفال تساءلوا ”ھل عندنا ما یكفي من الصابون؟، وھل تبقت أي أموال لدى النرویج بعد الجائحة؟ وھل یمكن أن یكون لدینا مطھرات ذات رائحة لطیفة؟.

94f5a0617c.jpgإیرنا سولبرج

كیل انجولف روبستاد وزیر شئون الأطفال والأسرة، قال خلال المؤتمر الصحفي إن النرویج سیكون لدیھا ما یكفي من الصابون.

4ef62f8908.jpgإیرنا سولبرج

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أطفال یسألون رئیسة وزراء النرويج إیرنا سولبرج عن الصابون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا