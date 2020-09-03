أطفال یسألون رئیسة وزراء النرويج إیرنا سولبرج عن الصابون

رنا صلاح الدين - عقدن إیرنا سولبرج، رئیسة وزراء النرویج، ميتمرا خاصا للحديث مع الأطفال، للحديث عن الوقاية من مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

إیرنا سولبرج أكدت للأطفال أنه سیتم التوصل إلى لقاح لفیروس كورونا المستجد وإن ھذا المرض قد یصبح واحدا من الأمراض العدیدة التي یتم تحصین الأطفال منھا.

إیرنا سولبرج

سولبرج كانت تتحدث في ثالث مؤتمر صحفي تعقده للأطفال ولا یسمح فيه للكبار بتوجيه أسئلة إلیھا وذلك منذ بداية الأزمة.

رئيس الوزراء قالت خلال حديثها للأطفال: إنھا مرضت بالحصبة في صغرھا وإن ھذا مرض یتم تحصین جمیع الأطفال منه الآن لكنھا أضافت أنه كان مرضا في غایة الخطورة وھي صغیرة.

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إیرنا سولبرج

الأطفال تساءلوا ”ھل عندنا ما یكفي من الصابون؟، وھل تبقت أي أموال لدى النرویج بعد الجائحة؟ وھل یمكن أن یكون لدینا مطھرات ذات رائحة لطیفة؟.

إیرنا سولبرج

كیل انجولف روبستاد وزیر شئون الأطفال والأسرة، قال خلال المؤتمر الصحفي إن النرویج سیكون لدیھا ما یكفي من الصابون.

إیرنا سولبرج